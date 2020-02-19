Рубль подешевел на фоне новых экономических мер США

19.02.2020, 7:51, Разное

Российский рубль незначительно подешевел по отношению к валютам западных торговых партнеров Москвы. Это произошло на фоне введения новых санкций США. 

Ограничительные меры затронули одну из фирм в структуре «Роснефти» и ее президента Дидье Касимиро. Поводом стало подозрение компании в перепродаже нефти из Венесуэлы, власти которой в Вашингтоне считают нелегитимными. По данным о торгах на Московской бирже, официальный курс рубля на 19 февраля 2020 года составляет: 

  • 63,76 за доллар
  • 69,08 за евро


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