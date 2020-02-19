Переводчик зондеркоманды попросил не депортировать его из Канады

19.02.2020, 7:51, Новости дня

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила представитель комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

По словам Пейп, канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел IRB.

«Однако слушания о рассмотрении по существу еще не назначены», – передает РИА «Новости» слова Пейп. В данный момент иммиграционная служба ожидает от адвоката Оберлендера дополнительные документы, которые необходимо подать не позднее 28 февраля.

«Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованны ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации», – уточнила представитель IRB.

Она не сказала, сколько времени может занять рассмотрение, но отметила, что в данном деле уже есть просьба об отсрочке.

Напомним, во вторник Канада решила депортировать экс-члена зондеркоманды Оберлендера.



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