«Убираем момент абсурда». Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без пропаганды

19.02.2020, 7:50, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийГосдума приняла в окончательном третьем чтении закон, отменяющий административную ответственность за все случаи демонстрации нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды нацизма. 

Изначально по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривались штрафы или арест до 15 суток за демонстрацию нацистской символики. Теперь их применять не будут, если при демонстрации символики «формировалось негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствовали признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». 

Одна из авторов нового законопроекта, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, заявила, что депутаты убирают «момент абсурда, который очень раздражал общество». «Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон, – рассказала Ямпольская. – В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем».

Новый законопроект дополнит принятый в ноябре 2019 года закон о разрешении использования нацистской символики в учебных и просветительских целях.

 

В 2017 году в Чите у студента отобрали телефон и оштрафовали на две с половиной тысячи рублей за репост фотографии времен Третьего Рейха, которую превратили в мем. В 2015 году журналистку Полину Данилевич из Смоленска оштрафовали на тысячу рублей за публикацию исторической фотографии времен нацистской оккупации. На фотографии, которую Данилевич взяла с ресурса PastVu.com, был изображен флаг со свастикой и строй немецких солдат во дворе ее дома.

 



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