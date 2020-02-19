Полиция Астрахани задержала владельца подпольного рыбкомбината

19.02.2020, 7:30, Новости дня

В Астрахани полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбных деликатесов. На территории своего же дома злоумышленник оборудовал камеру хранения с мощными морозильными камерами. Там же — организовал помещения для обработки рыбы.

Изготовленную в антисанитарных условиях продукцию без маркировки он сбывал на одном из городских рынков. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает телеканал "Россия 24".

"В ходе обыска полицейские изъяли свыше 15,5 тонны замороженной, копчёной и вяленой рыбы: воблы, леща, сазана, сома, жереха, белого амура, толстолобика и судака стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, оперативники выяснили, что для нужд своего нелегального бизнеса злоумышленник в течение 6 месяцев похитил 738 кубометров природного газа.

Мужчина просверлил в стенке газопровода низкого давления отверстие и присоединил к нему металлическую трубу с резиновым шлангом. Сумма ущерба, причинённого газораспределительной компании, превысила четыре миллиона рублей", — заявил Ирина Волк, официальный представитель МВД.



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