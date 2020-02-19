Берни Сандерс уходит вперед в предвыборной гонке от демократов

19.02.2020, 7:30, Новости дня

В США наибольшие шансы стать главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах имеет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Уровень его поддержки значительно выше, чем у других членов Демократической партии. Об этом свидетельствуют общенационального опроса общественного мнения.

По оценкам политологов, по мере приближения даты выборов Сандерс будет лишь развивать свое преимущество. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября, напоминает телеканал "Россия 24".



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