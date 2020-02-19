Замглавы департамента Минкультуры признался в хищении бюджетных средств

19.02.2020, 7:30, Новости дня

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мосолов признал вину, в связи с чем следствие и попросило суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Кроме того, другая фигурантка дела – Татьяна Магдеева – дала изобличающие показания на одного из обвиняемых (Сергея Семикова), что обналичивала денежные средства именно по его просьбе, и заключила со следствием досудебное соглашение», – приводит слова источника ТАСС.

По словам источника, в настоящее время по делу проводятся очные ставки между фигурантами, дополнительно назначен ряд экспертиз.

Ранее Мосолов и Магдеева по просьбе следствия были переведены из СИЗО под домашний арест.



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