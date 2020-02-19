В Бельгии нашли стены из человеческих костей

19.02.2020, 7:12, Новости дня

В бельгийском Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены из человеческих костей, информирует издание The Brussels Times.

По сведениям издания, стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства «костяных стен» археологи относят к XVII-XVIII векам.

Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как отметил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков.

«Эта находка уникальна в Бельгии», – сообщил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.

В июле 2019 года саркофаги с останками сподвижников сына Долгорукого нашли в Великом Новгороде.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Сирийская ПВО открыла огонь для отражения ракетного удара по Дамаску

04.02 / За сутки коронавирус унес жизни еще не менее 64 человек

12.01 / Independent — на акции протеста в Иране задержали посла Великобритании

08.01 / Поклонская сказала, чего «никто не заметил» в истории с «Матильдой»

13.12 / Судье, избиравшему меру пресечения для Кузьменко, заявили об отводе

14.02 / Голобуцкий: Радуцкий выступил против мощной «мафии крови». Не факт, что устоит. Но по крайней мере он пробует

10.01 / Экономика: Кто заработает на конфликте США и Ирана

30.01 / Озвучены убытки турбизнеса от приостановки потока из Китая

17.12 / Новый кроссовер Lifan X70 вернётся в Россию в 2020 году

22.01 / «Если все министерство экономики улетит на Луну, этого никто даже не заметит» — профессор Дмитрий Травин о перестановках в правительстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика