В Бельгии нашли стены из человеческих костей

19.02.2020, 7:12, Новости дня

В бельгийском Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены из человеческих костей, информирует издание The Brussels Times.

По сведениям издания, стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства «костяных стен» археологи относят к XVII-XVIII векам.

Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как отметил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков.

«Эта находка уникальна в Бельгии», – сообщил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.

В июле 2019 года саркофаги с останками сподвижников сына Долгорукого нашли в Великом Новгороде.