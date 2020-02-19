Вильфанд объяснил причины теплой зимы в России

19.02.2020, 6:58, Новости дня

Теплая зима в РФ связана с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что крайне не характерно для этого сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В январе, в третьей декаде декабря были северные потоки и устанавливался антициклон, но на очень непродолжительное время, то есть преимущественно именно Атлантика дирижировала погодой не только над Европейской частью страны, что привычно и типично, но и над Азиатской территорией», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он добавил, что для азиатской части страны характерен резко континентальный климат с морозной зимой, поскольку тепло из Атлантики не достигает этого региона.

«Есть такое понятие – Северо-атлантическое колебание (САК). Его силу обуславливает разница давления между Азорским циклоном и Исландским циклоном: Исландский минимум и Азорский максимум. САК обеспечивает очень интенсивный перенос воздушных масс из Атлантики. В этом году они долетели не только до Европы, Салехарда и Ямала, но и до Красноярского края, Якутии и даже до Хабаровского края. На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт. Такого я не припомню», – признался ученый.

По словам синоптика, в Якутске на прошлой неделе был установлен температурный рекорд на уровне минус 14,7 градуса вместо положенных минус 35 градусов. В Чите впервые за весь период наблюдений была зафиксирована положительная зимняя температура – плюс 1,5 градуса.

Вильфанд добавил, что температурные отклонения от нормы этой зимой достигали 25-28 градусов, в ближайшие пять дней этот показатель составит 16-20 градусов.

«Над Салехардом температура вторую неделю близка к оттепели на уровне минус 3-4 градусов. Это очень тепло», – заключил он.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет три градуса тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь.



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