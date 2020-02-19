День Луки: что нельзя делать женщинам 20 февраля

19.02.2020, 6:51, Разное
История святого
Святой родился в окрестностях города Дельфы в 896 году, а
уже в возрасте 14 лет ушел в монахи. Сначала он жил при церкви Космы и Дамиана,
затем десять лет был послушником при столпнике, после чего опять вернулся в
церковь, уже оттуда переехал на пустынный остров.
В дальнейшем Лука Елладский перебрался на склон горы Геликон. Святой стал центром зарождавшейся монашеской общины. Вместе с последователями он приступил к строительству храма святой Варвары, а уже вокруг него был создан монастырь Осиос Лукас.
Рассвет монастыря произошел уже после смерти святого, при
правлении византийского императора Романа II Младшего. В первой половине XIII века
наследники крестоносцев из Ахейского княжества разграбили монастырь и вывезли мощи
святого в Венецию. Вернулись они обратно только в 1986 году. Церковный календарь указывает, что православный праздник почитания памяти святого отмечается
20 февраля.
Народные традиции на День Луки
В народе ответ на вопрос, какой праздник 20 февраля, искали
в названии дня. По созвучию с именем святого было принято выпекать пирожки с
луком. При этом часть угощений раздавали нищим. Считалось, что такое подношение
беднякам принесет человеку счастье.
Этот обычай тесно переплетается с традицией поминать на 20
февраля умерших предков. Пирожки с луком носили и на кладбище, раздавая их
встречным.
«Живы родители – почитай. Умерли – поминай».
Крестьяне верили, что на 20 февраля трава-лапчатка
приобретает особые целебные свойства. В народе ее называют «могущницей» и отмечают,
что из нее получаются сильные снадобья. Одновременно с этим, считали люди, лекарственные
свойства усиливаются и у других трав и корешков.
Что нельзя делать 20 февраля
В народной памяти сохранилось несколько запретов, которые
распространялись в этот день на женщин. Считалось, что представительницам
прекрасного пола не стоит покупать что-либо в магазинах. Кроме того, следовало
отказаться на время от одежды зеленого цвета. Чем именно обусловлены такие
ограничения – неизвестно. Однако считалось, что пренебрежением к этим запретам
женщина может навлечь на себя некие неприятности.
Приметы
На этот день люди следили за погодой. Так, если в полдень
дул сильный ветер, то стоило ждать хороший урожай яровых. Плохой сенокос стоило
ждать в случае, если 20 февраля прогремит гром. К счастью, это явление зимой не
самое частое.
Если человек замечал, что по небу плывут облака синеватого
оттенка, то он считал, что стоит ждать скорого потепления. А вот закатное красное
солнце обещало ветреное и прохладное лето. Другой погоды в теплые месяцы
стоило ждать, если в этот день сугробы начали подтаивать с северной стороны.
Именины 20 февраля
- Александр,
- Алексей,
- Априон,
- Вигилий,
- Лука,
- Мастридия,
- Парфений,
- Петр.
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