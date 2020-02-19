Экс-офицер СБУ раскрыл способ сокрытия Киевом военных преступлений

19.02.2020, 6:51, Новости дня

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы – огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз) – отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности… Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно», – передает РИА «Новости» слова Прозорова.

Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, «на которой могла быть расположена аналогичная «библиотека» (тайная тюрьма)».

«Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны», – отметил Прозоров.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область) будут построены две военные базы по стандартам НАТО.



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