Найдено тело экс-министра здравоохранения Омской области

19.02.2020, 6:44, Новости дня

Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

«Тело Ерофеева нашли под перевернутым снегоходом. Проводим проверку, причина смерти уточняется», – цитирует Болдинову ТАСС.

Ерофеев родился в 1964 году в Омске. С мая 2005 по июнь 2008 был руководителем управления Роспотребнадзора по Омской области. С июня 2008 по июнь 2012 возглавлял Министерство здравоохранения Омской области.



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