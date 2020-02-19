Сотрудничество России и Замбии набирает обороты

19.02.2020, 6:30, Новости дня

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Замбией. По итогам прошлого года отмечен серьезный рост товарооборота. Об этом заявил Валентина Матвиенко во время своего визита в эту африканскую страну.

Спикер Совфеда провела переговоры с высшим руководством Замбии, в том числе президентом. Говорили также о расширении связей в военно-техническом плане и в энергетике. Проектов для взаимодействия оказалось много, отмечает телеканал "Россия 24".

"В Замбии планируется реализовать масштабный проект по строительству российско-замбийского центра ядерной науки и технологий. Это уже не просто экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это не только расширение взаимного товарооборота, это уже сотрудничество нового уровня в сфере самых высоких технологий", – заявил Валентина Матвиенко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Политика: «Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

05.02 / Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса

25.12 / Устенко: Продолжающаяся иммиграция по-прежнему снижает потенциально высокий уровень безработицы в Украине

08.02 / Suzuki представила новейший прототип внедорожника

03.02 / Врачи опровергли коронавирус у четверых хоккеистов китайских клубов ВХЛ

29.01 / Россияне назвали уровень мотивирующей к продуктивности зарплаты

27.01 / Байден счел Трампа неспособным защитить США от коронавируса

16.12 / В бундестаге указали на недостаточную поддержку русского языка в Германии

13.02 / Xiaomi представила смартфоны-флагманы со 108-мегапиксельными камерами

08.12 / В Омске полицейский за рулем Lada сбил школьника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика