Юрий Чайка обсудил с властями Ингушетии экономические проблемы республики

19.02.2020, 6:30, Новости дня

Полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе провел совещание в городе Магас. Именно с республики Ингушетия решили начать корректировку программы социально-экономического развития округа. Обсудили проблемные вопросы социальной сферы, сообщает телеканал "Россия 24".

Как отметил Чайка, работа в Ингушетии предстоит большая, так как, в частности, уровень безработицы в регионе почти в шесть раз выше, чем в среднем по России.



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