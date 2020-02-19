Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» переиграть «Нэшвилл»

19.02.2020, 6:30, Новости дня

На Bridgestone Arena в Нешвилле завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Местные "Предаторз" принимали "Каролину Харрикейнз", но не смогли составить достойной конкуренции "ураганам". Гости выиграли со счетом 4:1, а один из голов провел россиянин Андрей Свечников.

Гол российского форварда стал победным, он провел его на 23-й минуте. До этого партнер Свечникова Сталл открыл счет на 3-й минуте, а Джохансен в самом конце первого периода восстановил равновесие. Но большего "хищники" сделать не смогли, а у "Каролины" отличились во второй 20-минутке Нидеррайтер и в третьей Ахо.



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