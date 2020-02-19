Хабаровский край накрыла эпидемия гриппа и ОРВИ

19.02.2020, 6:30, Новости дня

В Хабаровском крае сложилась сложная ситуация по гриппу и ОРВИ. Как сообщают местные власти, эпидемический порог превышен на три с половиной процента.

Болеют около пяти тысяч школьников, сообщает телеканал "Россия 24". На карантин полностью закрыли 13 школ — в столице региона, а также в Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Вяземском и Комсомольском районах.

Не работают также детские сады в трёх населённых пунктах. Чуть больше недели действует так называемый "масочный режим". Носить медицинские маски обязали учителей, воспитателей, водителей общественного транспорта, работников банков и магазинов.



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