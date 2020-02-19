Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России

19.02.2020, 6:30, Новости дня

Норвежец Фруде Берг, которого в РФ осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы. В интервью РИА Новости он утверждает, что по просьбе своего друга-разведчика, находясь в России, отправил по почте некое письмо. И даже не подозревал, что в нем – секретные сведения.

В декабре 2017 года Фруде Берга, ранее работавшего пограничным комиссаром на российско-норвежской границе, задержали в Москве при получении документов, касающихся российского ВМФ. Его приговорили к колонии строгого режима, а осенью прошлого года передали властям Норвегии в рамках программы обмена заключенными, напоминает телеканал "Россия 24".