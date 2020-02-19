Мнение: «Силы Тигра. Дорога в Алеппо»

19.02.2020, 6:19, Разное

Премьера нового большого документального материала от военкоров Anna-News по освобождению западных пригородов Алеппо и прилегающих участков трассы Хама-Алеппо, что стало одним из крупнейших оперативных успехов САА за последние годы.
Осторожно, в материале присутствуют сцены 21+.

PS. Есть еще пачка фотографий с десятками убитых боевиков. Опубликую отдельно в рубрике "Уничтожение на дальних подступах".
PS2. На заглавной фотографии, празднования в Алеппо.

Источник: Colonel Cassad



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