Пассажиры карантинного лайнера в Японии начали сходить на берег

19.02.2020, 6:19, Новости дня

Первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама.

По данным японского министерства здравоохранения, в первую группу входят около 500 человек, у которых симптомов коронавируса не обнаружено, передает ТАСС.

В посольстве РФ в Токио сообщали, что в число покидающих судно включены два гражданина России. В целом в первой группе преобладают пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов, которые оплачивает компания – оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу.

Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 542 человек.

Напомним, в понедельник коронавирус выявили у россиянки на круизном лайнере Diamond Princess. Во вторник с подозрением на коронавирус госпитализировали супруга заболевшей россиянки.

Ранее в МИД РФ раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess.



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