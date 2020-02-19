Башкирию замела сильнейшая метель

19.02.2020, 6:06, Новости дня

Ветер и снегопад в Башкирии не прекращаются уже целые сутки. Видимость на дорогах — не больше нескольких сотен метров. Машины встали в девятибалльных пробках, а количество ДТП выросло в 2 раза. В одном из них погибли 2 человека, пострадал ребёнок.

В Уфе пришлось ограничить въезд большегрузам. На борьбу со стихией там брошены все городские службы. Их перевели на усиленный режим работы, сообщает телеканал "Россия 24".

С начала февраля в республике выпало 2 месячные нормы осадков. При этом синоптики не обнадеживают. По прогнозам, снегопад продлится до конца недели.