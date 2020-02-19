Башкирию замела сильнейшая метель

19.02.2020, 6:06, Новости дня

Ветер и снегопад в Башкирии не прекращаются уже целые сутки. Видимость на дорогах — не больше нескольких сотен метров. Машины встали в девятибалльных пробках, а количество ДТП выросло в 2 раза. В одном из них погибли 2 человека, пострадал ребёнок.

В Уфе пришлось ограничить въезд большегрузам. На борьбу со стихией там брошены все городские службы. Их перевели на усиленный режим работы, сообщает телеканал "Россия 24".

С начала февраля в республике выпало 2 месячные нормы осадков. При этом синоптики не обнадеживают. По прогнозам, снегопад продлится до конца недели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Грузия Online — президент Абхазии ушёл в отставку

23.01 / Трое соратников шамана Габышева получили по трое суток ареста

13.01 / Муж беременной plus size модель Грэм разрисовал ей живот

29.01 / «Хочу жить у океана». Loboda снялась в купальнике для видео

17.01 / В Шереметьево заработали курилки

19.01 / Лавров оценил итоги берлинской конференции по Ливии

16.12 / Гривна к доллару подорожала до 23,50 грн/$

03.01 / В Ираке убили Сулеймани, в Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению. Главное за день

17.02 / Холодов предложил законопроект об изменении налогов на продажу сигарет и заявил, что дополнительные деньги должны пойти на жилье для переселенцев и ветеранов

07.02 / +18,3 °С. На антарктической станции зафиксировали температурный рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика