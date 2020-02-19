Французская Фемида и «художник» из России: роман не сложился, скандалисту грозит тюрьма

19.02.2020, 6:06, Новости дня

Акционисту Петру Павленскому предъявили обвинение в незаконном распространении интимного видео, в котором фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа. Павленского отпустили под судебный контроль — он должен будет постоянно отмечаться в полиции. При этом, Павленский заявил, что не боится потерять политическое убежище во Франции и не сожалеет о содеянном.

Ранее такую же меру пресечения французский суд избрал в отношении его спутницы — Александры де Таддео. На время следствия им запрещено общаться друг с другом, сообщает телеканал "Россия 24".