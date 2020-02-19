Мнение: Какими бедами грозил проигрыш… (с)

19.02.2020, 6:01, Разное

перед ними стояли представители России, вполне официально согласившейся на назначение арбитров и разбирательство в соответствии с правилами ДЭХ; почему судьи должны были защищать интересы России активнее, чем сама Россия? Ответа на вопросы, почему — и по чьему решению — наша страна согласилась участвовать в том процессе, так и не появилось, а вопросы это не праздные.



А.Н.Привалов

А вот еще любопытное по «делу акционеров ЮКОСа». В некоторых случаях меня все-таки выручает, с одной стороны, привычка читать всякие общественно-политические издания (количество которых тает в России с каждым годом), а с другой — способность кое-что из прочитанного помнить, даже спустя несколько лет. И вот, опираясь на воспоминание «что-то такое было!» — я все-таки отыскал колонку Привалова в журнале «Эксперт» почти 4-летней (!) давности. Даже несмотря на то, что сам «Эксперт» давно закрыл свои архивы! Колонку я отыскал… в ЖЖ А.Привалова!

Александр Привалов — один из лучших в России экспертов в социально-экономической сфере. Колонка, о которой идет речь, была им написана по поводу «триумфальной победы» РФ — то есть сразу после того, как Россия в окружной суде Гааги в 2016 году выиграла апелляцию на первоначальное решение голландского суда в 2014 году — заставить Россию выплатить 50 млрд.долл. «компенсации» некоторым акционерам ЮКОСа.

Вот что писал Привалов по этому поводу в своей колонке в журнале «Эксперт» 25 апреля 2016 года. Сначала он выражал искреннюю радость — «пронесло!»:

«Я старался даже не вспоминать, что 20 апреля Гаагский окружной суд должен объявить своё решение по апелляции России по делу о пятидесяти миллиардах: неприятно было об этом думать.Да, какие-то шансы на успех были, но поражение казалось куда более вероятным — и потому, что Окружной суд Гааги отменяет решения тамошнего же арбитража далеко не каждое десятилетие; и потому, что какие бы то ни было западные решения в пользу России сегодня редкостнее тигров-альбиносов. А уж какими бедами грозил проигрыш, и говорить не хочется. Тем сильнее было впечатление от обнародованного в среду вердикта: решения арбитражного суда отменены; Россия не обязана выплачивать пятьдесят с лишним миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. О деталях чуть позже, но общее впечатление бесспорное: гора с плеч. С безумно опасной галеры, на которую неизвестно кой чёрт одиннадцать лет назад занёс Россию, нам посчастливилось в последний момент ускользнуть».

Затем выражал робкую уверенность, что весь кошмар все-таки закончился:

«Формально говоря, пока не прекратятся попытки оспорить вердикт Окружного суда, могут возникать новые аресты имущества и длиться тяжбы по поводу уже сделанных. В реальности же «дело о пятидесяти миллиардах» будет сворачиваться на глазах и вскоре о нём, к счастью, можно будет забыть».

Но потом, как настоящий аналитик, все-таки призывал извлечь какие-то уроки из произошедшего, как он считал, виража над пропастью:

«Отдельные огорчения у российской стороны — и очень не хотелось бы, чтобы эти огорчения позабылись в радости от вердикта Окружного суда. Третейских судей критикуют за то, что они превысили пределы своей компетенции. Спросим себя: что они, сами не знали, что Россия не ратифицировала Энергетическую хартию или что применение ДЭХ в России ограничено? Да знали, конечно. Но перед ними стояли представители России, вполне официально согласившейся на назначение арбитров и разбирательство в соответствии с правилами ДЭХ; почему судьи должны были защищать интересы России активнее, чем сама Россия? Ответа на вопросы, почему — и по чьему решению — наша страна согласилась участвовать в том процессе, так и не появилось, а вопросы это не праздные. Хотя бы потому, что надо отчётливо понимать: российская сторона добилась нынешнего результата, только дезавуировав (не формально, а по факту) свою первоначальную позицию — согласие обсуждать историю с ЮКОСом в международном суде по существу.

Страна должна знать, кто устроил ей гаагские качели, на которых она могла неизвестно зачем просадить гигантскую сумму. Не потому, что мы любопытны (хотя мы любопытны), и не потому, что этих людей нужно наказать (хотя не помешало бы). Оглашение имён несколько уменьшит вероятность дальнейших подвигов такого же рода».

https://a-privalov.livejournal.com/156384.html

https://expert.ru/expert/2016/17/o-gaagskih-kachelyah/

Я подчеркнул в последнем отрывке наиболее значимую информацию от научного редактора «Эксперта» — что «представители России», имевшие все необходимые бумаги, официально согласились на разбор в суде Голландии по правилам ДЭХ. Именно эта «мина» и сработала вчера — когда суд в Гааге, в свою очередь, отменила то решение, которому так радовался болеющий за Россию Привалов. Если РФ согласилась на третейский суд, и именно в Голландии — какого ж черта она говорит теперь, что «не должна была соглашаться»? Не должна, но согласилась же.

Ну и, конечно, все призывы Привалова найти тех, кто согласился на все это безобразие, остались, как следовало ожидать, втуне. Никто не почесался, никого не привлекли, миновало — и слава богу. Ан нет. Все худшие опасения бывшего колумниста «Эксперта», похоже, сбываются сейчас.