Мнение: О новой Гааге для Путина, теперь фатальной

19.02.2020, 5:52, Разное

Ничто не остаётся безнаказанным, и сколь верёвочке ни виться, а конец будет. ©

Очень жаль, что нынешний российский президент Владимир #Путин сотоварищи про эту народную мудрость забыли. Впрочем, некоторые из того круга забывали и о законах физики, пока та не напоминала об открытиях сэра Исаака Ньютона со всей беспощадной и безжалостной силой.

Ныне аналогичная сила с похожей беспощадностью обрушилась… Нет, увы, не на ближний круг знакомцев по кооперативу «Озеро», но на всю страну. #Россия проиграла.

Апелляционный суд Гааги отменил выгодное для России решение Окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. То самое, которое гласило, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше 50 млрд долл.

Похоже, платить придётся. И расплачиваться будем все.

Вопреки успокоительным реляциям Минюста и «темникам» проплаченных патриотов, шансов оспорить решение апелляционной инстанции не слишком много. Главный довод российских юристов – мол, РФ не ратифицировала Энергетическую хартию, а потому Арбитраж в Гааге был не правомочен рассматривать спор вокруг активов ЮКОСа, – бьётся на раз. Даже без утомительного рассматривания процесса ратификации этого международного документа.

Потому что 15 лет назад Россия сама признала юрисдикцию Гааги по данному делу.

Тогда мы все жили в другом мире. Ещё не прозвучала Мюнхенская речь Владимира Путина, российская армия не принуждала к миру соседнюю Грузию, «вежливые люди» посещали #Крым исключительно как туристы, а российская экономика продолжала подъём, получив допинг от дорожающих газа и нефти. В общем, была – несмотря на некоторые трения – прагматичная дружба с Западом.

И вот на этом фоне Россия, стремившаяся продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность и правовую цивилизованность, заключила одно «небольшое» соглашение. В конце октября 2005 года на предварительном слушании по делу российская сторона подписала с истцами – бывшими основными акционерами ЮКОСа – соглашение, по которому обязалась следовать в этом конкретном деле положениям Энергетической хартии в части защиты инвестиций и, соответственно, правилам рассмотрения споров в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Что надо подчеркнуть особо, по статусу этого арбитража, он может рассматривать любое дело только с согласия всех спорящих сторон.

Более того, по установленным правилам, споры разбираются тремя арбитрами. По одному назначает каждая из спорящих сторон, третьего, независимого, эти двое назначенцев выбирают уже сами. Соответственно, российская сторона своего арбитра назначила, тем самым подтвердив согласие на процесс.

И в итоге три арбитра – единогласно – пришли в июле 2014 года к выводу, что государство осуществило полномасштабную атаку на ЮКОС и её бенефициаров с целью обанкротить компанию и присвоить её активы в пользу госкомпаний #Роснефть и #Газпром, таким образом экспроприировав собственность и нарушив положения Энергетической хартии. Спустя два года Окружной суд Гааги согласился с доводом российской стороны о том, что положения Хартии, не имплементированной в российское право в силу отсутствия её ратификации, могут применяться лишь в части, не противоречащей законодательству РФ. И, соответственно, что иск акционеров ЮКОСа – спор в области публичного права – не мог быть передан в международный арбитраж. Однако более высокая инстанция сочла, что всё-таки разовое применение Договора к Энергетической хартии не создаёт конфликта с российским правом, а следовательно, вердикт Арбитража законен и правомочен.

Ущерб от такого решения не исчерпывается 50+ млрд долл. компенсации за раздербанивание «друзьями Путина» некогда крупнейшей нефтяной компании России (было время, ЮКОС стоил дороже Газпрома). Ведь арбитры признали, что:

– госаппарат РФ обрушил всю свою мощь на ЮКОС, чтобы присвоить его активы и в то же время устранить с политической арены Михаила Ходорковского;

– главной целью Российской Федерации был не сбор налогов, а доведение до банкротства ЮКОСа и завладение его ценными активами;

– суды пошли на поводу у исполнительной власти России с целью обанкротить ЮКОС, передать его активы госкомпании и лишить свободы человека, который мог стать политическим конкурентом Владимиру Путину.

То есть, вполне официально подтверждено, что инвестиции в России не защищены, суды зависимы, а глава государства использует всю его мощь в личных политических и, возможно, экономических интересах. Какой разумный человек после такого вложит в российские активы хотя бы #доллар?

И что дальше будет с экономикой, лишённой частных инвестиций?