В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы

19.02.2020, 5:37, Новости дня

Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, информирует Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Согласно публикации, Дженкс распорядился провести проверку всех самолетов Boeing 737 MAX в целях устранения потенциально опасного недостатка из-за обнаружения фрагментов инструментов и ветоши в баках нескольких лайнеров данного типа, передает ТАСС.

Генеральный менеджер программы 737 MAX в циркуляре сообщил своим подчиненным о недопустимости попадания посторонних предметов в топливные баки самолетов, ожидающих отправки заказчикам.

По словам источника, проверка не скажется на планах возобновления эксплуатации этих самолетов.

Напомним, в январе Boeing впервые за 60 лет осталась без новых заказов на самолеты.

По данным телекомпании CNN, 20 января Boeing прекратила сборку 737 MAX. К этому моменту на предприятиях компании скопилось около 400 лайнеров. В начале февраля у самолетов Boeing 737 MAX выявили новый неполадки, в этот раз – в системе стабилизации.



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