Мнение: Счастливый Павленский

19.02.2020, 5:34, Разное

В Париже художнику-акционисту Петру Павленскому предъявили обвинение по делу о распространении интимных видео. Но арестовывать не стали. Отпустили пока. Чай, не басманный суд, а французский…

На фотографиях, сделанных сразу после судебного заседания, Павленский не выглядит несчастным. Скорей, даже наоборот. Он снова в центре внимания, на него направлены десятки фото-видео-камер…. А что для художника-акциониста главное! Главное – внимании! Зрители!

Павленский снова привлек внимание. Снова напомнил себе. И ему снова не скучно! Значит, жизнь удалась?

Фотография отсюда