Карантин на лайнере Diamond Princess снят

19.02.2020, 5:30, Новости дня

Спустя 14 дней снят карантин на круизном судне Diamond Princess, стоящем в порту японской Иокогамы. Первые пассажиры уже начали сходить на берег.

У борта лайнера туристов ждут десятки автобусов. Как ожидается, в среду, 19 февраля, судно покинут около 500 человек, у которых не выявлен коронавирус. В первую очередь борт корабля покидают люди преклонного возраста.

Как сообщалось, всего на судне было 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе, 24 россиянина, напоминает РИА Новости. По состоянию на вечер минувшего вторника, тесты выявили наличие вируса COVID-19 у 542 человек, у 254 из которых симптомы заболевания на момент проверки не проявились. Среди заболевших американцы, украинцы, израильтяне и граждане других стран. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медицинские учреждения.



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