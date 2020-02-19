Тренер «Атлетико» Симеоне: мы могли забить еще в контратаках

19.02.2020, 5:06, Новости дня

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после победы своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над обладателями трофея из английского "Ливерпуля" (1:0), отметил, что его команда в целом играла на удержание счета. Но, по мнению тренера, "матрасники" имели шансы в контратаках.

"Мы ждали именно такого матча, — цитирует испанского специалиста издание Marca. – Очень сильный соперник, очень сильный физически, моменты были на обеих половинах поля, но мы здорово отреагировали на начало матча и играли в тот футбол, который был нужен, чтобы удержать результат. И в контратаках у нас были шансы забить еще".

"У нас команда, которая играет вместе. Если бы нападающие не принимали участия в оборонительной работе, команда бы не смогла добиться того, чего добилась. Все отработали хорошо. Тяжелый, сложный матч против замечательного соперника, но с очевидным пониманием своей цели", — сказал тренер.

По мнению Симеоне, "Ливерпуль" играл очень хорошо: "Они настоящие эксперты в отборе мяча, у них очень скоростная команда с глубоким составом. Но у нас были шансы забить еще. Мы начали побеждать, когда на кольцевой развязке свернули к стадиону. Атмосфера была невероятной. За восемь лет, что я работаю в этом клубе, я не видел такой атмосферы".



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