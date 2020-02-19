Личное: Букет оставила. Голову отрезала.

19.02.2020, 4:56, Разное

В Инстаграме Ксении Бородиной, по совместительству — жены дрессировщика кота Шантика, появилась интересная фотография. Она — в коллаже слева.



Фото: Соцсети

Чем же так интересна эта фотография?



Чтобы это понять, нужно видеть, как Ксения эту фотографию подписала:

Мои любимые всех с праздником zimamoscow (примечание: муж Бородиной, дрессировщик кота Шантика) все время, дарит цветы не только мне, но и девочкам, потом эту функцию будут выполнять их мужья

У Бородиной — две дочери: ту, что на фотографии с цветами, ей задел дрессировщик кота Шантика, обеспечив, тем самым, себе возможность жить на деньги жены и не работать.

Свою старшую дочь Марусю Бородина родила от мужчины, которого вы видите на фото справа. Ей же Ксения отрезала голову на фотографии с букетами.

Букет оставила. Голову отрезала.

Селяви.

Не думаю, что Бородина сделала это сознательно. У неё, в принципе, с сознанием дела обстоят неважно. Ксюша, на мой взгляд, — существо примитивное, движимое инстинктами и тёмной стороной подсознания.

И вот эта самая тёмная сторона заставляет Ксению — уверена, что бессознательно — выдавливать старшую дочь из семьи.

Если вы просмотрите Инстаграм Бородиной, то увидите явный перекос её материнского внимания. Младшая дочь там — частая гостья и супер-звезда, старшая же мелькает редко, где-то на задворках, всегда или почти всегда — на фоне младшей.

Младшую девочку Бородина любит громко, явно, по зову души, а старшую, может, и любит, но больше из чувства долга. На улицу же не выгонишь, раз родилась: одену, обую, накормлю и даже поговорю с тобой иногда, но вот лицо моё будет светиться гордостью, нежностью и умилением только при взгляде на младшенькую.

Бородина, как простая, глупая баба, прогнулась под сурово играющего бровями дрессировщика кота Шантика, и делает то, что он хочет. А хочет великий писатель Омар Хуям, чтобы его — и только его! — дочь была абсолютными центром вселенной. Не дочь Бородиной от другого мужчины, а его дочь.

К сожалению, он этого добился: Бородина стыдливо отрезает голову старшей дочери на фотографии или даже вовсе не приглашает её в кадр, попросив домработницу подержать букет.

Если бы Бородина была единичным случаем, я бы не писала об этом пост.

К сожалению, вас таких — много: родили от одного, влюбились в другого, и вот уже ребёнок от первого брака вам не просто не нужен, а даже как-то и мешает. Раздражает вашего нового самца, раздражает уже и вас.

Ещё хуже, если этот ребёнок — девочка.

У курицы же — одна половуха в голове. Точнее, осознанные и неосознанные страхи, с нею связанные. И вот уже мать, вместо того, чтобы любить свою дочь безусловно и оберегать её яростно, начинает видеть в ней потенциальную соперницу.

Ну, как же: лет через 7 дочери будет — 17, а мне — 45! И в чью сторону будет пускать слюни очередной дрессировщик очередного домашнего питомца? Ответ очевиден. Не только мне и вам, но и самой бабе.

Вот и бесится. Вот и отрезает головы. Хорошо, хоть в Инстаграме и бессознательно.

Стыдно.