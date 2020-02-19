Хачанов зачехлил ракетку в первом круге турнира в Марселе

19.02.2020, 4:30, Новости дня

Во французском Марселе стартовал крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов Open 13 с призовым фондом 770 тыс. евро. Россиянин Карен Хачанов в первом круге играл с представителем Словении Аляжем Бедене и довольно неожиданно уступил, покинув основную сетку.

Матч Хачанова с Бедене получился весьма упорным. Наш теннисист был фаворитом в этой встрече и повел после первого сета – 6:4. Однако затем россиянин явно снизил обороты и соперник перехватил инициативу, взяв вторую партию с тем же счетом. В третьем сете игра была очень напряженной, но все решил один лишний брейк в исполнении Бедене – 7:5.



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