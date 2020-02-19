Мнение: Сбили, но не мы и не БУКом

19.02.2020, 4:20, Разное

Платформа Bonanza Media продолжает собирать данные о расследовании Службой военной разведки и безопасности Нидерландов инцидента с рейсом MH17. Журналисты располагают отчетом разведчиков из которого следует, что: «малазийский Boeing пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».

Данная информация и документы опубликованы на сайте проекта Bonanza, общий разбор документов присутствует на ТАСС:

«Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. «Эту информацию мы не видели ранее, — обратил внимание он. — И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного «Бука» поблизости от места крушения MH17», — пишет ТАСС.

Публикацию документов, как и их подлинность комментировать в Службе военной разведки и безопасности Нидерландов отказались. Стратегия молчания была избрана и прокуратурой Нидерландов, в ведомстве заявили, что:

«Мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся конкретных доказательств или фактов, — отметила она. — Это будет происходить в зале судебного заседания»

Тут главное четко понимать, что вся деятельность следственной группы небеспочвенно вызывала вопросы у правительства Малайзии. Премьер-министр Малайзии прямо говорил, что расследование специальной группы ведется на основании фальсифицированных данных. Впервые сомнения возникли сразу после катастрофы, когда спустя пару часов виновной была названа Россия.

Посмотрите документальный фильм «MH17 — call for justice» чтобы понимать, какие противоречия есть в официальной версии следствия. Дело было «сшито белыми нитками», а все доказательства созданы для обвинения заранее известного «агрессивного государства».

Но до сих пор никто так и не рассказал, почему нет свидетельств пуска. Вы видели, как стреляет БУК? Вот вам ролик:

Какое время след от подобной ракеты разделял бы небо в районе крушения? Ни одной фотографии – ничего, зато куча роликов переписок из «Вконтакте», где якобы российские военные обсуждают переброску БУКов.

Эпопея с малазийским Боингом будет еще долго продолжаться, но рано или поздно правда станет очевидна всем.