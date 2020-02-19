Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 74 тыс. человек

19.02.2020, 4:12, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 74 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 135,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. На карантине с подозрением на вирус находятся более 5,2 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более 11,9 тыс. заразившихся находятся в тяжелом состоянии. Официальный показатель смертности от коронавируса в Китае оценивается в 2,7%, передает ТАСС.

Среди регионов Китая по количеству заразившихся первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1 тыс. 921 умерли, выздоровели 9 тыс. 128 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток) – более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

В Пекине число зараженных составило 387 человек, из них 130 выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 464, из них 106 выздоровели.

Напомним, в восточной китайской провинции Чжэцзян запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.