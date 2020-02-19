Наука: В список осложнений при кори включили гепатит, аппендицит и вирусный менингит

19.02.2020, 3:53, Разное

Осложнения, которые сопровождают корь, могут быть более тяжелыми, многочисленными и разнообразными, чем считалось ранее. Статья об этом опубликована в издании BMJ Case Reports.

Корь — чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек, общей интоксикацией, конъюнктивитом и кожной сыпью. Вакцина, используемая против кори, эффективна и полностью безопасна. Но в последние несколько десятилетий необоснованные опасения по поводу ее влияния на людей привели к росту заболеваемости по всему миру — как среди детей, так и у взрослых.

Авторы статьи лечили трех взрослых пациентов с корью, у которых основная инфекция сопровождалась рядом осложнений. Первый больной — молодой человек, который в детстве получил лишь одну дозу вакцины вместо двух рекомендуемых; ему был дополнительно поставлен диагноз «гепатит». Во втором случае у женщины на фоне вирусной инфекции развилось воспаление аппендикса, а в третьем у мужчины средних лет корь была осложнена вирусным менингитом.

Все трое полностью выздоровели после соответствующего лечения и ухода, и ни у одного не было длительных проблем со здоровьем в результате их болезни. Но авторы статьи отмечают, что корь подавляет иммунную систему организма, поэтому может вызывать осложнения практически в любом органе.

Почти треть всех зарегистрированных случаев кори сопровождаются одним или несколькими осложнениями. Это может быть пневмония, фебрильные судороги или энцефаломиелит (поражение спинного и головного мозга, при котором иммунитет человека вырабатывает белки против собственной нервной ткани). Возможно также развитие подострого склерозирующего панэнцефалита — прогрессирующего неврологического расстройства, которое вызывает умственную деградацию, миоклонические конвульсии и судороги.

«Крупные вспышки [кори] со смертельным исходом сегодня продолжаются в европейских странах, которые ранее ликвидировали или прервали эндемическую передачу [возбудителя]», — пишут авторы статьи. Только за первую половину 2019 года в Европе зарегистрировали 10 тысяч случаев заболевания корью.

Рост случаев заражения специалисты связывают с негативным образом, сформировавшимся вокруг вакцинации в начале 2000-х. Тогда комбинированную вакцину MMR против кори, паротита и краснухи связали с развитием аутизма у детей, хотя масштабные медицинские исследования показывали обратное.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / «Не могу простить предательства»: Галина Волчек ушла от Евстигнеева после его измены

23.12 / Мнение: «A Distant Plain»

26.01 / Прыгал пожарный, допрыгался глава республики

10.12 / В iPhone 12 увеличится емкость батареи

14.12 / Мнение: Аль-Башир получил 2 года тюрьмы

25.01 / Ермилов день: зачем сидеть дома и следить за кошками 26 января

06.12 / Страдающая рассеянным склерозом Сэльма Блэр спровоцировала слухи о помолвке

15.02 / Мнение: Мы снова сочинские олимпЫйцы

24.12 / В Нижегородской области мужчина убил и расчленил тещу во время ссоры

12.01 / Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика