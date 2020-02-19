Наука: В список осложнений при кори включили гепатит, аппендицит и вирусный менингит

19.02.2020, 3:53, Разное

Осложнения, которые сопровождают корь, могут быть более тяжелыми, многочисленными и разнообразными, чем считалось ранее. Статья об этом опубликована в издании BMJ Case Reports.

Корь — чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек, общей интоксикацией, конъюнктивитом и кожной сыпью. Вакцина, используемая против кори, эффективна и полностью безопасна. Но в последние несколько десятилетий необоснованные опасения по поводу ее влияния на людей привели к росту заболеваемости по всему миру — как среди детей, так и у взрослых.

Авторы статьи лечили трех взрослых пациентов с корью, у которых основная инфекция сопровождалась рядом осложнений. Первый больной — молодой человек, который в детстве получил лишь одну дозу вакцины вместо двух рекомендуемых; ему был дополнительно поставлен диагноз «гепатит». Во втором случае у женщины на фоне вирусной инфекции развилось воспаление аппендикса, а в третьем у мужчины средних лет корь была осложнена вирусным менингитом.

Все трое полностью выздоровели после соответствующего лечения и ухода, и ни у одного не было длительных проблем со здоровьем в результате их болезни. Но авторы статьи отмечают, что корь подавляет иммунную систему организма, поэтому может вызывать осложнения практически в любом органе.

Почти треть всех зарегистрированных случаев кори сопровождаются одним или несколькими осложнениями. Это может быть пневмония, фебрильные судороги или энцефаломиелит (поражение спинного и головного мозга, при котором иммунитет человека вырабатывает белки против собственной нервной ткани). Возможно также развитие подострого склерозирующего панэнцефалита — прогрессирующего неврологического расстройства, которое вызывает умственную деградацию, миоклонические конвульсии и судороги.

«Крупные вспышки [кори] со смертельным исходом сегодня продолжаются в европейских странах, которые ранее ликвидировали или прервали эндемическую передачу [возбудителя]», — пишут авторы статьи. Только за первую половину 2019 года в Европе зарегистрировали 10 тысяч случаев заболевания корью.

Рост случаев заражения специалисты связывают с негативным образом, сформировавшимся вокруг вакцинации в начале 2000-х. Тогда комбинированную вакцину MMR против кори, паротита и краснухи связали с развитием аутизма у детей, хотя масштабные медицинские исследования показывали обратное.