Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Атлетико» всего лишь ведет после первого тайма

19.02.2020, 3:30, Новости дня

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, проигранного в Мадриде "Атлетико" (0:1), отметил, что соперник не вполне заслужил победу. При этом специалисту "многое понравилось" в игре его команды.

"Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось, — цитирует Клоппа издание BT Sport. – Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе".

"They only wanted this result, 0-0 would have been OK for them."

"Welcome to Anfield… It's not over yet."

Jurgen Klopp knows it's all to play for despite a 1-0 loss to Atletico 👊@DesKellyBTS 🎙 pic.twitter.com/qCOZ8SPitA

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 18, 2020

"Нам не хватало игры в последней трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им было бы достаточно и 0:0", — считает немец.

"В любом случае, нам некого винить. У меня все в порядке, 0:1 к перерыву – у нас будет очень длинный перерыв, и мы используем его с толком. Да, мы ждем их на "Энфилде". Ничего еще не закончено", – сказал наставник "Ливерпуля".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Канадская делегация отправилась в Иран для расследования крушения украинского самолета

10.02 / В мире: Сторонница давления на Россию потеряла шанс стать канцлером

31.01 / В мире: Русский язык становится на Украине особым маркером

04.02 / Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

05.01 / Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела об убийстве Шеремета

20.01 / Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля — РБК

07.02 / Безработица в США начала расти

18.12 / Зеленский предложил внести изменение в законодательство по избрании меры пресечения для подозреваемых в коррупции

10.01 / Мэр Туркестана предъявил претензию режиссеру боевика «Призрачная шестерка» и Netflix за Тургистан

05.12 / Экс-глава МИД Австрии посетовала на упадок дипломатического ремесла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика