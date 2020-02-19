Россия созвала экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи визы США дипломату

19.02.2020, 3:19, Новости дня

Москва запросила срочное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы запросили срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, такое заседание состоится в начале следующей недели. Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций», – цитирует дипломата ТАСС.

Накануне США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

В начале февраля в МИД заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, продолжает деградировать.

В декабре минувшего года МИД отмечал, что это происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша – РФ предлагала в связи со сложившейся ситуацией перенести заседания Всемирной организации в другие страны. ГА ООН ограничилась принятием резолюции, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран.

Ранее подобное происходило уже неоднократно: так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе ГА ООН.