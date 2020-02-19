Мнение: ЮКОС

19.02.2020, 3:17, Разное

Суд в Гааге вернулся к делу ЮКОСа и постановил, что Россия все-таки должна выплатить мажоритарным акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. История на самом деле очень простая: сначала бывшие комсомольцы украли у народа нефтяную отрасль, затем поднявшаяся из помоек уголовная братва отжала у комсомольцев то, что они украли у народа, а комсомольцы теперь требуют от воров компенсацию. Которую, понятно, заплатит народ, у которого эту нефтяную отрасль уже один раз украли.

В итоге воры останутся с нефтью, комсомольцы — с 50 миллиардами, а народ дважды оплатит этот праздник жизни. Тем и другим. Ещё и комиссионные суду. Кто здесь проигравший — вопрос излишний.