Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

19.02.2020, 2:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Положения закона распространяются на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия и почетными званиями СССР или РФ при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией.