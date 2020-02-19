Мнение: MH-17. Документы Ван дер Верффа

19.02.2020, 2:41, Разное

В нагрузку к истории с документами о том, что малазийский "Боинг" не попадал в зону действия каких-либо "Буков".

Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский Boeing, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году. Об этом в статье под названием "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" рассказывает журналист и автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф.

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Так, в тексте говорится об 11 точках, где в июне и июле 2014-го, когда произошла трагедия, располагались украинские ЗРК "Бук" (восемь локаций) и российские (три локации). По данным разведки, все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса были на территории России.

"Исходя из приведенных в таблице данных, становится очевидным, что рейс MH17 пролетал вне досягаемости от всех украинских и российских точек, где были развернуты комплексы "Бук", — говорится в письме.

По мнению Ван дер Верффа, поразителен сам факт того, что нидерландские военные "располагают подробной информацией о позициях российских мобильных комплексов "Бук" (которые не размещены на основных базах), в то время как большинство украинских "Буков" указаны на их стационарных позициях на военных базах". Далее автор задается вопросом, можно ли утверждать, что Киев содержал "Буки" на базах и ни разу во время операции в Донбассе не перемещал свои средства ПВО.

NB! Странный вопрос, с учетом того, что передвижения украинских ЗРК на Донбассе фиксировались еще с весны 2014 года.

"Насколько это вероятно, учитывая тот факт, что 12 июля 2014 года (за несколько дней до крушения самолета. — Прим. ред.) силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность?" — пишет журналист.

Кроме того, отмечает Ван дер Верфф, в документе, адресованном прокуратуре, сказано: "Ввиду местоположения идентифицированных систем и скорости, с которой они могут быть перемещены, <…> маловероятно, что ракетный комплекс "Бук-М1", принадлежащий украинским Вооруженным силам, мог быть перемещен в такое время, чтобы рейс MH17 попал в зону его поражения".

Далее в письме говорится, что разведка "изучила другие наземные системы ПВО, присутствовавшие в регионе в июле 2014 года и которые с точки зрения оперативной развертываемости, технических характеристик и местоположения могли сбить самолет MH17". Согласно документу, речь идет об украинских ЗРК С-300ПС "Волхов М-6", а также системе С-300ПМ2 "Фаворит", находящейся на вооружении у России.

По поводу этого журналист приводит следующую цитату из письма: "Все идентифицированные украинские С-300ПС "Волхов-М6" находились на расстоянии не менее 250 километров от точки поражения МН17. Система С-300ПС "Волхов-М6" имеет максимальную дальность 75 километров. На основании этого MIVD делает вывод, что система С-300ПС "Волхов-М6" не использовалась для того, чтобы сбить MH17".

Далее в документе отмечается, что единственный идентифицированный комплекс, "имеющий достаточно широкий диапазон", чтобы сбить этот самолет, — две системы С-300ПМ2 "Фаворит" ВС России, расположенные недалеко от Ростова-на-Дону.

"У MIVD есть информация (от партнеров), которая указала бы на использование РЛС управления огнем 36N8 <…> для наведения и/или запуска ракеты класса "земля — воздух" из серии 48NS 17 июля 2014 года. <…> Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привел бы к сообщениям в социальных сетях или других СМИ. MIVD ничего не известно о таких публикациях", — цитирует журналист текст письма.

Сам Ван дер Верфф, анализируя перечисленные факты, заключает, что "Служба военной разведки и безопасности Нидерландов 21 сентября 2016 года (за неделю до пресс-конференции следственной группы) не получила информации от того или иного надежного источника о том, что какой-либо российский комплекс "Бук-М1" пересекал границу с Украиной в течение конфликта".

"Это возвращает нас к вопросу, который мы задали в начале этой статьи: проводилось ли расследование по MH17 должным образом..? Исходя из анализа, проведенного мной за эти годы, у меня появились сомнения, и содержание новой информации из этих четырех документов только усиливает мои сомнения", — подытожил Ван дер Верфф.

https://ria.ru/20200218/1564907715.html — цинк

Опасные вопросы задает Ван дер Верфф, за такое можно и партбилет на стол положить.

Резонно возникает вопрос, если это не "Буки" и не "С-300", как утверждают документы голландской разведки, то как именно был сбит "Боинг". И тут мы снова возвращаемся к свидетелям, видевшим украинские боевые самолеты в районе катастрофы малазийского "Боинга".