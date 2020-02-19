Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

19.02.2020, 2:30, Новости дня

В селе Троицкое в Калмыкии в результате столкновения двух легковых автомобилей пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

По данным управления МВД РФ по региону, управлявший автомашиной Datsun местный житель при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем "Лада -Гранта", в результате чего погибли оба водителя и трое пассажиров, еще один пассажир был госпитализирован, передает "Интерфакс".

В настоящее время на месте трагедии сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.



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