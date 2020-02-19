Биатлон. Александр Логинов первым из россиян начнет «индивидуалку»

19.02.2020, 2:30, Новости дня

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, в среду, 19 февраля, пройдет индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Нашу сборную в ней представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

При этом чемпион мира в спринте Логинов отправится на трассу первым из российских биатлонистов под номером №7. Гараничев получил в "индивидуалке" номер №16, Поршнев будет стартовать под номером №43, Латыпов уйдет в гонку 73-м.



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