Петру Павленскому предъявили обвинения

19.02.2020, 2:23, Разное

по делу о распространении интимных видео и отпустили на свободу.

Суд в Париже оставил под судебным контролем и отпустил акциониста Петра Павленского в связи с расследованием двух дел с его участием. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из суда.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

По словам адвоката Ясина Бурзу, Павленскому предъявили обвинения по делу о распространении интимных видео. «Мой клиент был заслушан судом, и ему предъявили обвинения по так называемому "делу Гриво". Судья решил отказать прокуратуре, которая требовала поместить Павленского под предварительный арест», — сказал защитник.

Обвинение по делу о применении насилия 31 декабря ему предъявят позднее. Речь идет о драке в доме девушки адвоката и публициста Хуана Бранко. Следствие подозревает Павленского в том, что он нанес ножевые ранения двум людям. Он эти обвинения отрицает.

Петр Павленский. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Акциониста уже отпустили на свободу. На выходе из Парижского дворца правосудия он ответил на вопросы журналистов — в том числе о том, не является ли он агентом российской разведки, как «многие считают во Франции».

Ранее подруге Павленского — 29-летней француженке Александре де Таддео — тоже предъявили обвинение в посягательстве на неприкосновенность частной жизни и распространении материалов интимного характера без согласия на то лиц, фигурировавших в видео. Ее также отпустили под судебный контроль. В правоохранительных органах подозревают, что именно девушка передала Павленскому дискредитирующие видео с участием экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво. Она заявила следователям, что политик посылал эти видео ей. Сегодня судья также ввел для Павленского и де Таддео запрет на общение.

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В середине февраля Павленский оказался в центре скандала: 35-летний акционист, получивший политическое убежище во Франции, опубликовал видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамина Гриво, который в ходе предвыборной кампании активно использовал свой образ примерного семьянина. Павленский объяснил свои действия желанием изобличить «лицемерие».

14 февраля Гриво снялся с выборов. 15 февраля Петра Павленского и Александру де Таддео задержала полиция. До вечера 18-го они находились в камерах предварительного заключения парижского Дворца правосудия.