Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

19.02.2020, 2:06, Новости дня

Видео полетов российских стратегических ракетоносцев Ту-160 опубликовало Министерство обороны России. Военные уточняют, что боевые машины поднялись в воздух с аэродрома в Саратовской области. Экипажи самолетов тренировались летать на средних и малых высотах, прорывать противовоздушную оборону противника.

#Видео В Саратовской области прошли полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 https://t.co/maDuHMr60U#АрмияРоссии #ВКС #ДальняяАвиация #ТУ160 #Полеты pic.twitter.com/FLkM5a1Ajh

— Минобороны РФ (@mod_russia) February 18, 2020

Полет проходил в сложных условиях: снег, низкая облачность, сильные порывы ветра. В общей сложности стратегические ракетоносцы провели в воздухе 8 часов.

Ту-160 – крупнейший реактивный самолет в мире. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а топлива ему хватает примерно на 24 часа полета. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.



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