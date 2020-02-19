Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

19.02.2020, 2:06, Новости дня

Правительство нацсогласия Ливии объявило о прекращении участия в женевских переговорах — из-за обстрела порта Триполи. Ранее ливийская нацармия маршала Хафтара нанесла несколько ударов по складу оружия и боеприпасов, которые, по их мнению, были доставлены в обход международного эмбарго. Погибли три человека, сообщает телеканал "Россия 24".

В Ливии сейчас двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает армия Хафтара, а на западе в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство нацсогласия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Deutsche Bank объявил о годовом убытке в 5,2 млрд евро на фоне расследований в отношении организации

15.01 / Губернатор Приамурья прокомментировал послание президента

06.02 / Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс скорбит по Кирку Дугласу

29.01 / ABC News — мощное землетрясение перепугало Майами

21.01 / Синоптики пообещали РФ десять аномальных дней

03.12 / Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю

26.12 / Автоновости: Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч

16.01 / СК решил переквалифицировать действия стрелявшего в новокузнецком суде

24.12 / Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство

17.02 / Йовович показала дочь Ошун, которой исполнилось две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика