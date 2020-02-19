Россия предостерегла от попыток саботажа Минских соглашений

19.02.2020, 2:05, Новости дня

Москва выступает против попыток ряда украинских чиновников саботировать Минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Мы предложили сегодняшнюю встречу как раз потому, что для миллионов жителей востока Украины, о которых Киев и его партнеры в этом зале предпочитают не вспоминать, Минские соглашения – не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир. Только после их полной реализации Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второй сорта, «сепаратистами» и чужаками в своей собственной стране», – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя указал, что «многие влиятельные украинские чиновники настроены на волну саботажа «Минска» и открыто противоречат декларировавшейся президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже «политической воле» к урегулированию».

«Также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу основ урегулирования другими форматами, например «нормандским», который, напомним, создавался как раз для поддержки реализации Минских соглашений, – добавил российский дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН на заседании Совета Безопасности по Украине констатировал, что из тринадцати пунктов Минских соглашений выполняются только два.

На прошлой неделе глава МИД РФ раскритиковал отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Минске.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.