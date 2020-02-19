Временное правительство Ливии отказалось от переговоров с ЛНА в Женеве

19.02.2020, 1:44, Новости дня

Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа объявило о прекращении своего участия в работе военного комитета в Женеве в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи.

«Без постоянно действующего режима прекращения огня, гарантирующего возвращение перемещенных лиц и обеспечение безопасности столицы и других городов, не может быть и речи о переговорах. Миру нет места под обстрелами», – приводит текст заявления возглавляемого Сарраджем президентского совета ТАСС.

Накануне в Швейцарии стартовал второй раунд встреч Объединенного военного комитета («5+5») Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня. Первый раунд переговоров по военным вопросам прошел в Женеве 3-8 февраля. Военный комитет Ливии включает по пять представителей от каждой из сторон конфликта. Посредником на переговорах выступает спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.

Во вторник Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела, указав на нарушение эмбарго на поставку оружия и переброску иностранных боевиков в Ливию.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный контингент». Проект резолюции также призывает все страны «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры», которые его усугубляют. Однако уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.



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