Коронавирус: тюменский карантин завершен

19.02.2020, 1:30, Новости дня

Для граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен двухнедельный карантинный период.

В настоящее время первые 62 из находившихся на карантине людей направляются в аэропорт, откуда они улетят рейсом на Москву, передает ТАСС. До конца среды, 19 февраля, все постояльцы карантинного центра уедут туда, куда пожелают — либо поездом, либо самолетом.

Как сообщалось, 5 февраля текущего года два самолета ВКС РФ вывезли из города Уханя — эпицентра распространения коронавируса COVID-19 — 144 человека. зараженных среди них выявлено не было. Эвакуированных разместили на карантин в находящемся в 30 километрах от Тюмени санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь, напоминает "Интерфакс".