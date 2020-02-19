Два гола Холанда принесли «Боруссии» победу над «ПСЖ»

19.02.2020, 1:30, Новости дня

В немецком Дортмунде завершился второй матч игрового дня футбольной Лиги чемпионов. Местная "Боруссия" принимала французский "Пари Сен-Жермен". Более часа игры соперники, что называется, "возили тачку", но затем в течение 8 минут установили окончательный счет: 2:1 в пользу хозяев поля.

Главной интригой противостояния Дортмунда и Парижа на первом этапе плей-офф главного евротурнира многие эксперты полагали приезд в Дортмунд бывшего главного тренер "Боруссии" Томаса Тухеля во главе чемпионов Франции. Сумеет ли новая команда немецкого специалиста обыграть старую? Этот вопрос после первого матча остался без ясного ответа.

Игра получилась неровной. Почти час соперники как бы присматривались друг к другу, а на самом деле больше заботились об обороне, нежели об атаке. Тем не менее, на 69-й минуте удался хороший гол норвежскому новобранцу хозяев Холанду, немцы повели 1:0, а игра раскрылась.

Парижане во главе со своей главной звездой бразильцем Неймаром помчались отыгрываться и им это удалось через 6 минут: сам Неймар и посла мяч в ворота "Боруссии". Но все же в этот вечер зрителям не суждено было увидеть ничью. Тот же Холанд еще через 2 минуты забил второй мяч и установил окончательный счет – 2:1 в пользу немецкого клуба.

Результат этот, конечно, оставляет шансы и той, и другой команде. "Боруссия" может быть довольна, что повела в двухматчевом противостоянии. У французов же два повода для скромной радости: они проиграли минимально перед домашней ответной игрой, а также забили гол в гостях, так что даже счет 1:0 в Париже их вполне устроит. Другое дело, что этот гол игрокам "Пари Сен-Жермен" еще надо забить…