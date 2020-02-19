Забытые страницы: Минобороны опубликовало архивы «Красной звезды» времен Великой Отечественной

19.02.2020, 1:30, Новости дня

На сайте Министерства обороны появились номера газеты "Красная звезда", которые выходили во время Великой Отечественной войны. Интересные статьи, фотографии героев и сводки с фронтов. А ещё список известных авторов, писавших в те годы для одной из самых популярных газет.

Старейший сотрудник редакции Виталий Мороз показывает подшивки газеты "Красная звезда" с самого основания в 1923 году и до наших дней. Нас интересует период Великой Отечественной, когда центральный печатный орган Наркомата обороны стал невероятно читаем и авторитетен. Сводки Информбюро, интереснейшие статьи о тактике и стратегии, о новой военной технике. Приказы — но не все. Например, приказ 227, знаменитый "Ни шагу назад" — подписан 28 июля, он публикации не подлежит.

Это было лето 1942-го, наши войска отходили к Волге. Приказ не опубликовали, но именно на это настраивали художественные произведения, опубликованные в "Красной звезде", и, прежде всего, симоновское стихотворение "Убей его". Список великих, писавших для газеты, впечатляет. Шолохов и Павленко, Эренбург и Твардовский, Гроссман и Паустовский, Довженко и Саянов. Не всякому репортеру так везло как спецкорам "Красной звезды" — им выписывали командировку, им должны были всячески помогать. Печатали и внештатных авторов.

Очерк Платонова "Маленький солдат"- о мальчике Володе, который осиротел и оказался в действующей армии. Именно после публикаций Платонова и Катаева появилось словосочетание "сын полка", а позже открылись Суворовские училища. Фотографии героев, карикатуры Бориса Ефимова. Рассказ Павленко об Александре Невском — именно Павленко придумал фразу "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет". У народа была огромная жажда знать новости с фронта. Сила печатного слова была огромная. На передовой политинформации были не часто, но в планшетах у политруков, комиссаров, замполитов свежий номер "Красной звезды" всегда был. Именно военные номера можно будет отныне читать на сайте Министерства обороны. Здесь найдутся интересные статьи и для любителей военной истории и для ценителей литературы.