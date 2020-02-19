Мнение: Дети Бабченко

19.02.2020, 1:29, Разное

Каждый раз, натыкаясь на тексты Аркадия Бабченко, о том, что «все пропало», «бегите глупцы», «рейх кристаллизовался», очень хотелось задать бывшему другу, убитому 29 мая 2018 года, очень простой вопрос: «Если в России все так скверно, что же ты бросил на произвол судьбы в кровавом Мордоре приемных детей? Которые поверили тебе, как родному, поверили, что не предашь, что вы всегда будете вместе? Но ты струхнул, дезертировал, предал, бросил….».   Но дети, жены, мамы – это табу для меня… Поэтому и не задавал этого простого вопроса.

Но сегодня в ТОПе увидел запись, в котором сам Бабченко вспомнил детей:   «Когда меня… потащили на расстрел и я понял, что, да, в этот раз уже точно все, я решил спрятаться за спины детей. Пацаны, говорю. Дайте детей вырастить. Не оставьте сиротинок без папки. Дайте их до совершеннолетия довести, а там зуб даю — приеду и расстреляете. А сколько у тебя детей, спрашивают? Шестеро, говорю. Ох ни хера ж себе мсклй развелось! …»

отсюда

Как же так, Аркаша! Тебя не расстреляли, пожалели ради детей, не оставили сиротинок без папки. Чтобы вырастил, довел до совершеннолетия…. А ты все равно бросил  своих  детей…. И живешь теперь в плену своих страхов, побираешься…

На снимках: Было время, когда с Аркашей у нас была одна Родина… Март 2012 года. Фото rus_gall.
Петр Порошенко и Аркадий Бабченко. Фото:  отсюда

PS  Бабченко вообще-то про кино написал, а не про детей, которых он бросил в России. Мне почему-то тоже  вспомнилось кино. Короткометражка:

Источник: Ирек Муртазин



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