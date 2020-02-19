Мнение: Кризис Боинга, фильмы об истребителях и реальный ущерб авианосцу

19.02.2020, 1:20, Разное

1. Американский авиагигант Боинг столкнулся с масштабными проблемами, а именно с полным отсутствием новых заказов на свои гражданские самолёты. На этом фоне те сложности, с которыми, — в том числе из-за американских санкций, — столкнулся российский авиалайнер Сухой Суперджет 100, уже не выглядят чем-то особенным:

https://lenta.ru/news/2020/02/12/boeing/

В начале 2020 года на фоне ситуации с Boeing 737 MAX американская компания не получила ни одного нового заказа. Её самолеты оказались никому не нужны впервые с 1962 года, сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании.

Главный конкурент Boeing, европейский авиапроизводитель Airbus, получил 274 новых заказа на поставку коммерческих лайнеров. Это лучший результат компании за последние 15 лет.

По итогам прошлого года, Airbus опередила Boeing по поставкам гражданских самолетов в два раза. Мировой лидер в этой отрасли сменился впервые с 2012 года, однако никогда еще преимущество европейцев не было настолько внушительным.

Кризис американской корпорации напрямую связан с проблемами Boeing 737 MAX. Полеты этой модели приостановлены с марта прошлого года после двух катастроф. В компании пока не знают, когда лайнеры признают безопасными. Согласно последним данным, Федеральное управление гражданской авиации США рассчитывает выдать разрешение в середине года.

Неудивительно, что американские власти и лично президент Трамп продолжают быстрыми темпами наращивать военный бюджет США (и без того крупнейший в мире с огромным отрывом от конкурентов). Если в гражданской сфере у Боинга такой провал, спасти корпорацию могут только военные заказы.

2. На «Руксперте» вышла статья про кинофильмы о российской истребительной авиации и российских лётчиках-истребителях:

https://ruxpert.ru/Лучшие_фильмы_о_российской_истребительной_авиации

Это продолжение серии публикаций, посвящённой кино о достижениях России в различных областях:

https://ruxpert.ru/Лучшие_фильмы_о_российской_космонавтике

https://ruxpert.ru/Лучшие_фильмы_о_российских_ракетных_войсках_стратегического_назначения

3. Новость из разряда «а кому это теперь интересно». Сумма ущерба от декабрьского пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» оказалась примерно в 300 раз меньше, чем первоначально раструбили СМИ, а также подхватившие эту цифру всепропальщики:

https://lenta.ru/news/2020/02/13/ochmnogo/

Точная сумма ущерба, нанесенного пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», ещё не определена. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что она может превысить 300 миллионов рублей, но «никаких 90 миллиардов там нет».

Сложности с подсчётом возникли, по его словам, из-за следственных действий. «Нас просто не пускали на объект», — пожаловался он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота написала, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.

Российские СМИ про это «уточнение» написали, однако задвинули новость на задние страницы газет — туда, куда массовый читатель не заходит. Никому и в голову не пришло задать очевидный вопрос: почему какой-то чудак оценил ущерб от локального пожара (площадью около 600 м²) в стоимость почти целого авианосца, и почему журналисты с блогерами наперебой бросились распространять эту очевидную ерунду.

Впрочем, конечно, часть вины лежит и на руководстве флота. Им следовало в тот же день сказать, что 90 млрд — это чушь, и что реальная стоимость ремонта будет более, чем в 100 раз меньше.