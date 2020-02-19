Зеленский назвал циничной провокацией атаку сепаратистов «ЛНР» на Донбассе

19.02.2020, 1:11, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийПрезидент Украины Владимир Зеленский утреннее нападение сепаратистов «ЛНР»​ назвал «циничной провокацией» и «попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неуклонными шагами» .

По словам Зеленского, курс украинских властей на мирное завершение конфликта остается неизменным, как и решимость давать отпор агрессии.

Штаб украинских сил на Донбассе сообщил о резком обострении ситуации на одном из участков фронта на востоке Украины. По данным украинских военных, поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашенной «ЛНР» (в сообщении штаба говорится о «вооруженных формированиях Российской Федерации») перешли ранним утром в наступление в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Они расположены неподалеку от поселка Золотое, где в прошлом году провели разведение сил сторон.

 

По данным штаба, наступающие использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе минометы калибра 120 миллиметров, а также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Подчеркивается, что сепаратисты пытались пересечь линию соприкосновения сторон.

«Штурмовыми группами они осуществили попытку по трем направлениям – атаковали наблюдательные посты передовых позиций двух бригад. Силами подразделений двух бригад было отбито нападение, и завязался бой на наблюдательном посту. Противник запросил режим тишины, потому что им нужно забрать убитых и раненых», – сказал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Позднее штаб сообщил, что украинские военные отбили наступление и полностью сохранили контроль над своими позициями. Бой закончился. Один украинский военный погиб, четверо ранены. Есть потери и среди сепаратистов.

По оценкам украинских журналистов, речь шла о самом сильном обострении в зоне конфликта на Донбассе с 2018 года.

Представитель так называемой народной милиции «ЛНР» обвинил в обострении ситуации Украину. В его заявлении говорится, что украинские военные открыли огонь по населенным пунктам после того, как два бойца украинской диверсионно-разведывательной группы подорвались на минах. В штабе украинских сил это отрицают.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока не готов делать выводы о случившемся. Россия отрицает участие своих военных в боях на Донбассе. 

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев рассказал Настоящему Времени, что в подобных обстоятельствах у Зеленского два возможных сценария действия: либо выполнять новые «минские соглашения», которые включают в себя исполнения требований «формулы Штайнмайера», либо столкнуться с еще большей эскалацией на линии разграничения.

 



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