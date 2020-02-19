Украина запретила комедию с Зеленским из-за угрозы национальной безопасности

19.02.2020, 1:11, Новости дня

Государственное агентство Украины по вопросам кино за 2019 год запретило показ и распространение пяти фильмов, два из которых российские.

В списке этих фильмов есть и картина «Восемь новых свиданий», главную роль в которой сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Это фильм российско-украинского производства, в котором также снялась Екатерина Варнава. В 2019 году Служба Безопасности Украины включила актрису в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Предположительно, это было сделано из-за того, что она посещала аннексированный Крым.

Кроме того агентство запретило фильмы «Мачете» с американским актером Стивеном Сигалом и «Сорванцы из Тимпельбаха» с Жераром Депардье. Эти актеры тоже находятся в перечне лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности, который ведет Министерство культуры Украины. Этот перечень составляется на основании данных СБУ, СНБО и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Законодательство страны запрещает к показу фильмы, в которых задействованы люди, попавшие в перечень.

В 2017 году агентство по вопросам кино запретило показ на территории Украины телесериала «Сваты», в котором также участвовал Владимир Зеленский. Решение было принято из-за того, что в сериале снимался российский актер Федор Добронравов –​ фигурант «черного списка» Минкульта Украины.